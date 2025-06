Messi se aproxima de Pelé em lista de artilheiros de gol de falta

Argentino chegou ao 68º gol de falta na carreira e é o quarto jogador com maior número de gols no quesito

Messi escreveu mais um capítulo em sua história grandiosa no futebol. Nesta quinta-feira (19), o argentino garantiu a primeira vitória do Inter Miami no Mundial de Clubes, ao marcar um gol de falta que concretizou a virada do clube da Flórida contra o Porto.

Esse foi o 68º gol de falta de Messi na carreira. Com essa marca, o argentino fica na quarta posição em um ranking feito pelo site Mundo Deportivo e está a dois gols de Pelé, que marcou 70. O portal espanhol deixou de fora Roberto Dinamite, que, de acordo com as estatísticas do Vasco, marcou 75 gols de falta em sua carreira.