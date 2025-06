Mbappé recebe alta e pode reforçar o Real Madrid no próximo jogo do Mundial

Kylian Mbappé desfalcou o Real Madrid na estreia do Mundial de Clubes, contra o Al Hilal, devido a um quadro de gastroenterite aguda. O atacante francês chegou a ser isolado no hotel da delegação e, em seguida, foi internado em um hospital. Na noite desta quinta-feira (19), o clube espanhol informou que Mbappé recebeu alta e já está de volta ao local de concentração.

“Nosso jogador Kylian Mbappé recebeu alta do hospital esta tarde e retornou ao campo de treinamento do Real Madrid. Mbappé continuará recebendo tratamento médico específico e retornará gradualmente às atividades da equipe”, informou o clube em comunicado.

A expectativa é que o atacante se recupere a tempo de estar à disposição para o segundo jogo do Real Madrid na competição, neste domingo (22), contra o Pachuca.

Após empatar em 1 a 1 com o Al-Hilal na estreia, o Real Madrid ocupa a segunda posição do Grupo H. A equipe espanhola fica atrás do RB Salzburg no critério de desempate por número de cartões amarelos.