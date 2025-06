Luiz Araújo destaca rápido entrosamento com Jorginho no Flamengo: ‘Nos procuramos’

Atleta estufou a rede do Esperance, da Tunísia, na estreia pelo Mundial de Clubes, com direito a um passe 'açucarado' do estreante

Em rápida entrevista à FlamengoTV, o atacante destacou o rápido entrosamento com o meio-campista. De acordo com o atleta, ambos conversam bastante nos treinamentos e já mostraram sintonia na estreia.

Um dos destaques do Flamengo na temporada, Luiz Araújo estufou a rede do Espérance, da Tunísia, na estreia pelo Mundial de Clubes , nos Estados Unidos. No lance, o atacante recebeu um belo passe do estreante Jorginho e bateu colocado para sacramentar o triunfo por 2 a 0, visto que Arrascaeta abriu o placar ainda no primeiro tempo.

“Durante os treinamentos, eu e Jorginho sempre nos procuramos, conversamos bastante. Quando a bola chegou para ele, ali no jogo, eu já sabia que ele iria tocar a bola de primeira. Então, eu já procuro olhar para ver se tem algum defensor. Até depois do gol eu falei com ele: “sabia que você ia tocar de primeira”, disse.

“Quando recebi o passe, vi que estava livre, pude dominar e fui muito feliz em acertar o chute. Isso tudo faz parte do nosso treinamento, sabemos da qualidade do Jorginho, joguei contra ele na Europa e a qualidade dos nossos jogadores ajuda quem está ali na frente a definir as partidas “, concluiu.

Olho na agenda rubro-negra

Na próxima sexta-feira, às 15h (de Brasília), o Flamengo enfrenta o Chelsea, pela segunda rodada do Mundial de Clubes, também na Filadélfia. Por fim, na primeira rodada, o time inglês venceu o Los Angeles FC por 2 a 0, e também chega com três pontos para o duelo decisivo do novo torneio da Fifa.