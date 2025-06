Juventus se impõe e goleia Al Ain na estreia do Mundial de Clubes

A Juventus estreou da melhor maneira possível no Mundial de Clubes. No encerramento da primeira rodada do torneio, os italianos não tiveram muita dificuldade e golearam o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, por 5 a 0. Francisco Conceição e Kolo Muani marcaram duas vezes cada e se destacaram.

Com o resultado, a Velha Senhora fica na liderança do Grupo G, já que possui saldo melhor que o do Manchester City. Na próxima rodada, a Juve enfrenta o Wydad Casablanca, no domingo (20). Na mesma data, o Al Ain tem a difícil missão de enfrentar a equipe de Pep Guardiola.