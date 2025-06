Inter de Milão tenta reforçar equipe a tempo do Mundial de Clubes

Clube negocia com o Parma a contratação de atacante francês e mira inscrição no torneio antes do prazo final da Fifa

A Inter de Milão está interessada em contratar Ange-Yoan Bonny de forma imediata. As negociações com o Parma estão avançadas e, segundo o jornal italiano ‘Gazzetta dello Sport’, o atacante francês pode reforçar o time já durante o Mundial de Clubes.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O regulamento da competição permite essa possibilidade. Entre os dias 27 de junho e 3 de julho, os clubes podem fazer até seis mudanças na lista de convocados, incluindo a entrada de até dois novos jogadores.

Dessa maneira, se o acordo com o Parma for fechado nos próximos dias, Bonny pode viajar aos Estados Unidos e defender a Inter no torneio. Para isso, o time deve avançar para as oitavas de final.

Ainda segundo a imprensa italiana, a Inter de Milão já acertou com o jogador e está disposta a pagar cerca de 25 milhões de euros (R$ 158 milhões). Destaque do Parma na temporada 2024/25, Bonny disputou 38 partidas e marcou seis gols, sendo o principal artilheiro da equipe.