Inspirado em Kobe Bryant, Freitas lidera o Botafogo em escalada ao Everest

Em Los Angeles, legado do astro da NBA move o capitão do Glorioso, antes do início da série contra europeus, pelo Super Mundial de Clubes

O Botafogo começa a escalar o Monte Everest nesta quinta-feira (18), às 22h (horário de Brasília), no Rose Bowl Stadium, em Pasadena, Los Angeles, contra o Paris Saint-Germain. Esta é a metáfora com a qual o técnico Renato Paiva trabalhou para ilustrar os próximos desafios do Glorioso no Super Mundial de Clubes da Fifa. Dois europeus em sequência (o Atlético de Madrid é o próximo rival) no chamado do grupo da morte. O Alvinegro, no entanto, terá, além dos equipamentos de alpinismo, a “ajuda” de Kobe Bryant, maior inspiração para o volante e capitão Marlon Freitas.

Morto em 2020, vítima de um acidente de helicóptero, Kobe é uma das maiores lendas do basquete e um ícone de Los Angeles, onde o Botafogo enfrenta os adversários do Velho Continente. No Fórum de Inglewood ou no Staples Center, o camisa 8 do L.A. Lakers brindou o público com sua genialidade durante 20 temporadas. Só defendeu a franquia californiana e conquistou cinco títulos (1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2008-2009 e 2009-2010). Além da dinastia e dos cinco anéis, a lenda também levou um MVP, prêmio ao melhor jogador, em 2008.