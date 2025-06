Influenciador expõe situação precária de mansão de Pelé e viraliza na web

Na verdade, os registros foram feitos em 2024 e novamente repercutiram com claros indicativos de degradação especialmente com acúmulo de poeira, móveis deteriorados e itens pessoais largados em diferentes partes da casa. Alguns dos objetos perceptíveis se destacam CDs, fotos, livros e pôsteres que têm conexão com a carreira de Pelé .

Novos registros da mansão que era de Pelé , situada na Praia de Pernambuco, no Guarujá, litoral de São Paulo, transformou-se em motivo de debate nas redes sociais. Isso porque, em vídeo, o influenciador Lucas Wesley expôs uma situação precária com imagens da parte interna e externa do imóvel de luxo.

Assim, usuários da internet lamentaram as condições e questionaram qual o verdadeiro estado da moradia. A família do ex-craque sinaliza que a visita não foi autorizada e Lucas Wesley citou que no momento que chegou ao local, o portão estava entreaberto. Com isso, entrou na mansão e realizou filmagens por aproximadamente uma hora e meia.

De acordo com ele, o estado de degradação da residência provocou descontentamento. O influenciador se especializou em fazer gravações em espaços considerados abandonados. Em um primeiro momento, Lucas publicou o conteúdo no TikTok e, na sequência, no Instagram e alcançou marca superior aos 2,7 milhões de visualizações.

Advogados da família de Pelé prometem ações judiciais por invasão

O posicionamento da família de Pelé veio através do advogado de Edinho, filho do ex-astro. O representante jurídico, que tem a incumbência de reunir os bens que formam o patrimônio do antigo craque, citou que a moradia integra o inventário da família. Com isso, os invasores terão que responder judicialmente sobre a atitude.