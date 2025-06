Grêmio tenta convencer Juventude a aceitar parcelamento em negociação por Caíque

O Grêmio voltou a concentrar os esforços para fechar com o meio-campista Caíque, do Juventude. O clube da Serra Gaúcha já respondeu positivamente para avançar no negócio. Contudo, o Imortal ainda precisa chegar a um acordo sobre a forma de pagamento. Afinal, o Jaconero deseja o pagamento de R$ 5 milhões à vista. O objetivo do clube da capital é convencer o Papo a aceitar a quitação do valor em parcelas.

O principal empecilho para a conclusão das tratativas é exatamente a forma de pagamento, que anteriormente influenciou o Tricolor gaúcho recuar nas conversas. Com isso, o Juventude aguarda uma sinalização do Grêmio sobre a sua definição. As partes, aliás, já concordaram com a transferência dos laterais João Lucas e Luan Cândido para o time da Serra Gaúcha.