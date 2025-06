Grêmio avisa ao Peñarol que aceita liberar Arezo somente por uma venda

Planejamento do Imortal é recuperar os R$ 17 milhões investidos para a contratação do centroavante uruguaio

O Grêmio já indicou que não facilitará a saída do centroavante Matías Arezo. O clube já sabe do desejo do centroavante em ter mais frequência em campo e dá prioridade em retornar ao Peñarol, seu clube do coração. Entretanto, o Imortal não aceitará cedê-lo por empréstimo, a princípio. Com isso, só permitirá a sua saída por uma venda. Afinal, a sua intenção é recuperar o investimento que fez em julho do ano passado.

Desta forma, o Imortal deve solicitar o pagamento de R$ 17 milhões para liberar o atacante. Em meados da segunda parte da última temporada, o clube gaúcho desembolsou 3 milhões de dólares ao Granada para fechar a contratação. O planejamento do Grêmio é reutilizar a quantia no mercado. Especialmente pela eventual necessidade em acertar com uma peça de reposição.