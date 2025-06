Flamengo x Chelsea: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes fazem duelo, nesta sexta-feira (20), às 15h, no Lincoln Financial Field, pela segunda rodada do grupo D do Mundial de Clubes

A partida entre Flamengo e Chelsea, pela segunda rodada do Grupo D do Mundial de Clubes, aliás, terá transmissão da Globo, Sportv, Globoplay, CazéTV e DAZN.

Estão chegando o grande dia! Flamengo e Chelsea se enfrentam, nesta sexta-feira (20), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, pela segunda rodada do grupo D do Mundial de Clubes. Os brasileiros e ingleses venceram pela estreia pela competição e quem vencer dará um passo importante para classificação às oitavas de final do torneio. O Rubro-negro lidera por conta da diferença do cartão amarelo.

Como chega o Flamengo

A equipe comandada por Filipe Luís chega confiante após vitória sobre o Espérance pela estreia do torneio. Arrascaeta e Luiz Araújo marcaram os gols diante dos tunisianos. Entretanto, agora tem um desafio de peso pela frente nesta sexta-feira.

O Flamengo, afinal, tem praticamente força máxima à disposição nesta fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes. De la Cruz e Alex Sandro ainda não estão confirmados contra o Chelsea. No entanto, eles podem ser relacionados, já que saíram do departamento médico. A tendência, assim, é que Jorginho e Ayrton Lucas continuem no XI inicial. Pedro pode perder sua vaga para Bruno Henrique.

Como chega o Chelsea

Do outro lado, o Chelsea também venceu no primeiro jogo ao bater o Los Angeles por 2 a 0, com gols de Pedro Neto e Enzo Fernández. O time venceu com tranquilidade, mas oscilou defensivamente no segundo tempo e poderia sair com negativo do jogo.

Assim como Filipe Luís, Enzo Maresca, portanto, tem todos os jogadores a postos para o torneio nos Estados Unidos. O técnico, aliás, ainda estuda o confronto e pode mexer no meio de campo. Reserva na estreia, Enzo Fernández deve começar jogando. Delap, reforço do time para 2025/26, disputa posição com Nicolas Jackson. A base geral da equipe tende a mudar pouco para essa partida.