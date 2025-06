Flamengo tem histórico equilibrado contra ingleses; veja números

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A primeira vez , aliás, foi um amistoso em São Januário em 1948, quando ainda não existia o Maracanã, contra o Southhampton. Os ingleses, assim, levaram a melhor e fizeram 3 a 1. No ano seguinte, a equipe carioca deu o troco ganhando pelo mesmo placar do Arsenal, em outro amistoso disputado no estádio do Vasco, com dois gols de Jair Rosa Pinto e um de Durval.

Por outro lado, a última vez foi em 2019. O time de Jorge Jesus enfrentou o Liverpool novamente na decisão do Mundial de Clubes, dessa vez no estádio Khalifa em Doha, no Qatar. O Fla conseguiu fazer um jogo duro, empatou por 0 a 0 no tempo normal, mas perdeu na prorrogação por 1 a 0, e os ingleses empataram a disputa em 4 a 4.

Rubro-Negro e Chelsea, portanto, se enfrentam nesta sexta pela segunda rodada do Grupo D da Copa do Mundo de Clubes. As duas equipes venceram pelo mesmo placar de 2 a 0 na estreia. Afinal, o Fla contra o Espérance, da Tunísia, e os Blues diante do Los Angeles FC, dos Estados Unidos. Quem vencer, dará um passo importante para classificação do torneio.

Os jogos do Flamengo contra ingleses

06/06/1948 – Southampton 3×1 Flamengo (São Januário, RJ)

29/05/1949 – Flamengo 3×1 Arsenal (São Januário, RJ)

25/09/1957 – Flamengo 4×0 Burnley (Camp Nou, Barcelona)

18/05/1958 – Flamengo 2×2 Nottingham Forest (Liège, Bélgica)

21/05/1958 – Flamengo 1×1 Bolton* (Parc des Princes, Paris)

05/06/1966 – Flamengo 1×2 West Bromwich (Maracanã, RJ)

13/12/1981 – Flamengo 3×0 Liverpool (Tóquio, Japão – Mundial Interclubes)

21/07/1994 – Flamengo 2×1 Leeds United (Shah Alam, Malásia)

05/08/1998 – Fla 0x5 Chelsea (Arnhem, Holanda)

21/12/2019 – Fla 0x1 Liverpool (prorrogação – Doha, Qatar)