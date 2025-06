Flamengo reduz pedida de russos e fica perto de contratar Carrascal

Em alta no Dínamo Moscou, o meia colombiano pode reforçar a equipe rubro-negra após a disputa do Mundial de Clubes

O Flamengo conseguiu reduzir a pedida do Dínamo de Moscou e se aproximou da contratação do meia Jorge Carrascal. Os russos estipularam um valor de 15 milhões de euros (cerca de R$ 95 milhões). No entanto, o Rubro-Negro não se apressou para contratar o jogador para o Mundial de Clubes. A informação inicial foi do jornalista Mauro Cezar Pereira.

A comissão técnica e Filipe Luís avaliaram que o Carrascal não necessariamente precisa ter as mesmas características do camisa 10. O colombiano pode ser útil como um “camisa 11”, que possa não só atuar na criação da jogada como também pelos lados do campo.

Além disso, o Flamengo entende que pode aumentar o leque de opções para além do craque uruguaio. O clube, afinal, já identificou que há uma carência no setor quando Arrascaeta desfalca a equipe. Uma de suas principais características é a facilidade para driblar em espaço curto.

O jogador iniciou sua carreira no Millonarios (Colômbia). Aliás, Jorge Carrascal recebeu o apelido de “Neymar colombiano” no início da carreira pelos penteados ousados e descoloridos. No entanto, ganhou destaque no River Plate. Pelo clube argentino, ele jogou ao lado de De la Cruz e participou da campanha do vice da Libertadores em que perdeu para o próprio Flamengo.