Diniz diz a novo diretor de futebol do Vasco que não quer perder nenhum titular

Novo diretor executivo de futebol do Vasco, Admar Lopes ouviu do técnico Fernando Diniz que ele não quer perder nenhum titular nesta janela de transferências.

“O Mister Diniz pediu que os 11 jogadores, 12 mais utilizados, não exista negociação nesta janela. A questão é que o Vasco vive uma situação financeira complexa e há propostas que não podem ser recusadas. Minha expectativa com a diretoria é manter o Rayan, não negociar nesta janela, mas há um multa e se pagarem não podemos fazer nada. Eu acredito que o Rayan vai ficar até o fim do ano no Vasco, mas nada é impossível no futebol”, disse Admar em sua coletiva de apresentação, nesta quarta-feira (18).