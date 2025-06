Decisivo para o Palmeiras, Flaco López enaltece elenco após vitória sobre Al Ahly

Atacante esteve envolvido no primeiro gol que foi contra e depois ele mesmo marcou o segundo e gol do resultado positivo para o Verdão

Flaco López foi o grande nome do Palmeiras na vitória por 2 a 0 sobre o Al Ahly, nesta quinta-feira (19), pela segunda rodada do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Ele participou do primeiro gol, marcado contra pelo adversário, e depois balançou as redes com uma bela jogada para garantir o segundo.

Ao fim da partida, ainda à beira do campo, o atacante comemorou o resultado, que coloca provisoriamente o Verdão na liderança do Grupo A. A chave ainda conta com Porto e Inter Miami, equipe de Lionel Messi. Flaco, que entrou no segundo tempo, também comentou as mudanças feitas por Abel Ferreira.