Cruzeiro termina com a melhor campanha geral do Brasileirão Feminino pela primeira vez

Em 2020, no primeiro ano disputando na elite, as Cabulosas ficaram na 10ª posição, com 23 pontos

Em 2020, no primeiro ano disputando na elite, o Cruzeiro ficou na 10ª posição, com 23 pontos, somando a diferença de 19 para o Corinthians, líder.

Nesta quarta-feira (18), a primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino de 2025 chegou ao fim. Desta forma, com oito times classificados para a fase eliminatória e dois rebaixados. O Cruzeiro foi o primeiro colocado pela primeira vez em sua história.

Já na temporada de 2021, o Cruzeiro ficou na 11ª colocação e 23 pontos atrás do líder, novamente o Corinthians. Em 2022, as Cabulosas brigaram para fugir do rebaixamento, ficaram 24 pontos atrás do Palmeiras, que foi o primeiro colocado.

Por outro lado, no ano de 2023, o Cruzeiro conseguiu a classificação para fase eliminatória pela primeira vez ao terminar na 8ª colocação e 15 atrás da liderança. Na última temporada, o clube mineiro ficou na quinta colocação, com 24 pontos, 16 a menos que o líder Corinthians.

Neste ano de 2025, as Cabulosas somaram 36 pontos no Brasileirão Feminino, com 11 vitórias, três empates e uma derrota – para o Corinthians.

Cruzeiro perdeu invencibilidade na última rodada

O Corinthians garantiu a segunda colocação geral do Brasileirão Feminino ao vencer, de virada, o Cruzeiro por 4 a 2, no Estádio Alfredo Schürig, no Parque São Jorge, nesta quarta-feira (18), pela última rodada.