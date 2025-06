Com paralisação de 48 minutos, Palmeiras vence o Al Ahly e lidera Grupo A

Abou Ali (contra) e Flaco López fizeram os gols do Verdão, que chega aos quatro pontos e praticamente se garante nas oitavas do Mundial

Com direito a paralisação de 48 minutos por alerta climático no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA), o Palmeiras conseguiu sua primeira vitória no Mundial de Clubes. Ao contrário do que houve contra o Porto (POR), o time não teve boa atuação, mas foi efetivo, vencendo o Al Ahly (EGI) por 2 a 0, nesta quinta-feira (19/6), pela segunda rodada da fase de grupos. Abou Ali (contra) e Flaco López fizeram os gols, que elevam o Verdão à liderança do Grupo A, com quatro pontos.

Primeiro tempo

Após uma ótima atuação contra o Porto, na estreia na competição, Abel Ferreira optou por duas mudanças no time titular, sacando Felipe Anderson e Maurício. Assim, promoveu as entradas de Facundo Torres e Raphael Veiga. No entanto, os primeiros 45 minutos não tiveram nada de parecido com aquela exibição contra o Porto.