Cássio, do Cruzeiro, curte férias com a família na Disneyland, em Paris

Cruzeiro vai participar de torneio amistoso

O Cruzeiro terá mais de um mês sem partida oficial por conta do Mundial de Clubes. No entanto, a diretoria da Raposa resolveu participar de um torneio amistoso no Espírito Santo, o Vitória Cup.

Dessa forma, o primeiro confronto será contra o Defensa y Justicia-ARG, no dia 3 de julho (quinta-feira), às 20h (de Brasília), no estádio Kleber Andrade, em Cariacica-ES. A segunda partida, portanto, será no dia 6 de julho (domingo), às 16h (de Brasília), vai encarar o Estudiantes-ARG, no mesmo local.

