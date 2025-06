Benfica x Auckland: onde assistir, escalações e arbitragem

Na próxima sexta-feira (20), às 13h (horário de Brasília), o Inter&Co Stadium, em Orlando, será palco do confronto entre Benfica e Auckland City, válido pela segunda rodada do Grupo C do Mundial de Clubes da Fifa 2025.

Na estreia, os Encarnados empataram em 2 a 2 com o Boca Juniors, em jogo realizado no Hard Rock Stadium, em Miami, enquanto os The Navy Blues sofreram uma goleada impiedosa de 10 a 0 diante do poderoso Bayern de Munique, em Cincinnati.