Beckham já presenteou esposa com mais de 15 anéis de noivado

O ex-meio-campista comprou o primeiro destes itens em 1998, quando decidiu pedir a amada em casamento. Assim, a escolha foi por um anel de diamante com três quilates. Além de corte marquise no valor de 65 mil libras (o equivalente a R$ 473 mil na cotação atual). A ex-cantora também ostenta uma aliança de diamante com a presença de uma esmeralda, com um custo de 1,2 milhão de libras (cerca de R$ 9 milhões na cotação atual). Além disso, Victoria possui um item, que conta com um rubi e uma auréola de diamante. Um outro objeto, com um diamante maior, teve o custo de 2 milhões de libras (R$ 14 milhões).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No momento que ela completou 18 anos de casório, Beckham decidiu presenteá-la com um anel, que contém um diamante amarelo incrustado junto com uma faixa de platina. O entendimento é de que o valor da peça supera as 120 mil libras (cerca de R$ 738 mil). Em 2005, o ex-jogador também deu um item com um diamante precioso. Por isso, ele precisou desembolsar 2 milhões de libras (R$ 884 mil na cotação da época).

Em seguida, depois de dez anos, o mimo foi um anel de safira, com um diamante oval situado em uma faixa de ouro, além de uma pedra da lua. Para adquirir o item, Beckham pagou 100 mil libras (próximo a R$ 737 mil na cotação do período).

Beckham recentemente ganhou título da realeza britânica

Grande astro do futebol inglês e atual dono do Inter Miami (adversário do Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes), David Beckham ganhou a condecoração de Cavaleiro da Família real britânica. Portanto, ele ganha a denominação “Sir David Beckham”. Já a sua esposa, a estilista e ex-Spice Girls, Victoria, torna-se a “Lady Beckham”.