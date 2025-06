Arrascaeta posta foto com gelo no joelho e preocupa rubro-negros

Não é a primeira vez que Arrascaeta não participou de uma atividade no campo por controle de carga. Na semana passada, o jogador já tinha passado por essa situação após defender o Uruguai nas Eliminatórias. Porém, ele treinou normalmente nos dias seguintes e jogou contra o Espérance, da Tunísia, na estreia no Mundial. Aliás, ele fez um dos gols da vitória por 2 a 0.

Arrascaeta deu um susto na torcida do Flamengo . Fora da atividade desta quarta-feira (18), na Universidade de Stockton, em Atlantic City, o camisa 10 publicou uma foto com gelo no joelho esquerdo. Contudo, a tendência é que o jogador uruguaio não seja problema para o jogo contra o Chelsea, da Inglaterra, sexta-feira (20), às 15h (de Brasília), na Filadélfia.

Arrascaeta apareceu em campo apenas no fim da atividade, com uma faixa com gelo no joelho esquerdo. Depois, tirou. Ele não foi o único jogador poupado do treino. Afinal, Luiz Araújo também não treinou. O autor do segundo gol rubro-negro no Mundial de Clubes realizou controle de carga.

A dupla, no entanto, não deve ser problema para a última atividade antes do jogo contra o Chelsea. O técnico Filipe Luís realizará um último treino nesta quinta-feira (19), na Universidade de Stockton, para definir a escalação da partida. A tendência é que todos os jogadores fiquem à disposição do treinador.

