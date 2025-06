Andrey Santos revela ‘pressão’ para marcar contra Flamengo

O Mundial de Clubes pode ser determinante para o futuro de Andrey Santos no Chelsea. Após uma passagem de destaque pelo futebol francês, o jogador ganhou uma nova oportunidade para defender o clube inglês. Dessa forma, a competição é a sua primeira desde o seu retorno e também uma porta de entrada. Porém, o jovem precisará encarar uma “pressão” extra para o próximo compromisso.

Revelado no Vasco, Andrey Santos estará à disposição do técnico Enzo Maresca para o jogo contra o Flamengo. O Chelsea encara o Rubro-Negro nesta sexta-feira (20), às 15h (de Brasília), na Filadélfia, pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. Contudo, o reencontro com o rival carioca está rendendo comentários de familiares, amigos e fãs, principalmente os vascaínos.