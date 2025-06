Allan relembra que Botafogo é campeão da Libertadores e prega ‘margem de erro zero’

O mundo do futebol vive a expectativa do confronto entre Botafogo e Paris Saint-Germain. Nesta quinta-feira (19), as equipes medem forças, às 22h (de Brasília), pela 2ª rodada do Grupo B do Mundial de clubes, nos Estados Unidos. De acordo com Allan, no duelo entre os campeões da América e da Europa, existe a necessidade de se ter uma “margem de erro zero”.

“Já tive oportunidade de enfrentar equipes, o próprio Paris Saint-Germain, em Champions League, então a gente sabe a importância do jogo, a qualidade do adversário. Uma equipe que vem em um momento maravilhoso, mas a gente sabe que nada é impossível. Chegamos aqui como campeões da Libertadores, não convidados. Esperamos fazer um grande jogo, nos preparamos bem e temos confiança no nosso grupo”, disse ao portal “ge”.