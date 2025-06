Abel Ferreira comenta vitória do Palmeiras: ‘Aceito o resultado’

O Palmeiras, enfim, conseguiu sua primeira vitória no Mundial de Clubes. E, após o triunfo por 2 a 0 sobre o Al Ahly (EGI), nesta quinta-feira (19/6), o técnico Abel Ferreira falou sobre o resultado. O português salientou as dificuldades das duas equipes, especialmente por conta do forte calor em Nova Jersey.

Utilizando de ironia para falar que a vitória veio na “sorte”, Abel relembrou a força do Al Ahly, um dos maiores clubes da África. Assim, ele também lembrou das duas partidas anteriores contra o time, nos Mundiais de 2020 e 2021 – uma vitória e um empate (com eliminação do Palmeiras nos pênaltis) no retrospecto.