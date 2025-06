Torcedores acompanham estreia do Fluminense no Mundial na Casa Laranjeiras

O Fluminense teve uma grande estreia no Mundial de Clubes. Afinal, jogou melhor que o Borussia Dortmund, porém não conseguiu tirar o zero do placar, no empate, em Nova Jersey. Assim, o clube abriu as portas do Estádio de Laranjeiras para que torcedores pudessem acompanhar o confronto, assim como fez na campanha da Libertadores e Mundial de 2023.

Dessa forma, o clube abriu os portões duas horas antes do apito inicial. Os tricolores, então, puderam aproveitar o horário de almoço nos food trucks, além de curtir as atrações, que incluíram cama elástica e futebolha. Durante a partida, todos se viraram para os dois telões montados no gramado, com muita empolgação pelo desempenho do time.