Telles: ‘Não vamos só nos defender. Com a bola, o Botafogo vai jogar’

Com passagens por Galatasary, Inter de Milão, Porto, Manchester United e Sevilla, o lateral-esquerdo Telles assegurou que o Botafogo não vai ficar somente estacionado na defesa contra o Paris Saint-Germain. Nesta quinta-feira, às 22h (horário de Brasília), os alvinegros enfrentam os franceses pela segunda rodada do Grupo B do Super Mundial de Clubes. O encontro será no Rose Bowl, em Pasadena, Los Angeles. Após o reconhecimento do gramado, o defensor deu um spoiler de como o time brasileiro vai se comportar em campo.

“Não vamos só nos defender. Com a bola, vamos jogar também. O Botafogo também vai provar por que está na Copa do Mundo de Clubes”, avisou o camisa 13 do Mais Tradicional.