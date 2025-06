Técnico do Ulsan exalta o Fluminense: ‘Um dos times de primeira linha do mundo’

Kim Pan-Gon projeta duelo com o Tricolor, que acontece no sábado, às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, Estados Unidos

Depois do empate na estreia com o Borussia Dortmund, o Fluminense se prepara para o duelo com o Ulsan HD, que acontece no sábado, às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium. O técnico da equipe sul-coreana, Kim Pan-Gon, projetou o duelo e exaltou o Tricolor, dias antes do confronto pelo Mundial de Clubes, nos Estados Unidos.

“Sabemos que o Fluminense é um dos times de primeira linha do mundo. Vamos nos recuperar rápido, nos organizar bem e nos preparar para o jogo”, disse.