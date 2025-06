Técnico do Al Ahly elogia o Palmeiras e destaca forma de parar Estêvão

Após empate na estreia, as duas equipes se enfrentam nesta quinta-feira (19), às 13h (de Brasília), em New Jersey / Crédito: Jogada 10

Após empate em 0 a 0 na estreia do Mundial de Clubes diante do Inter Miami, o Al Ahly terá mais uma chance de conquistar a sua primeira vitória na competição. Nesta quinta-feira (19), a equipe egípcia enfrenta o Palmeiras, às 13h (de Brasília). O técnico José Riveiro demonstrou conhecimento sobre o rival brasileiro, elogiou o estilo de jogo do Verdão e detalhou como parar Estêvão. “Precisamos lutar o máximo possível para ter um bom resultado contra o Palmeiras. Acho que é um dos melhores times do campeonato em termos de estabilidade, situação atual”, disse o treinador, em entrevista coletiva nesta quarta-feira (18).

LEIA MAIS: Satisfeito com desempenho na estreia, Abel Ferreira deve repetir time do Palmeiras José Riveiro está no comando do Al Ahly há pouco tempo. Afinal, substituiu Marcel Koller após a eliminação da Liga dos Campeões da Ásia, pouco antes da disputa do Mundial. Sua estreia ocorreu justamente contra o Inter Miami, no último sábado, o que contrasta com o Palmeiras, que tem Abel Ferreira desde o fim de 2020. Riveiro estreou pelo Al Ahly no empate com o Inter Miami "Acho que já fizeram 300 partidas juntos ou até mais. É uma equipe que sabe muito bem responder às situações porque jogam juntos há muito tempo. Pode se adaptar muito rapidamente, vimos isso contra o Porto, partida com muita tática", declarou o comandante, antes de completar: "É uma equipe que nós vemos muita determinação, tem uma defesa muito agressiva, são capazes de colocar muita pressão, tem muita coragem. É um time muito vertical, muito rápido, tem um meio de campo incrível, tem meias muito bons e também uma excelente participação nos últimos campeonatos. Passaram por muitos jogos juntos e conseguem se adaptar só se olhando, sem nem falar. Acho que vai ser um rival de altíssimo nível".

Treinador destaca qualidade de Estêvão Em seguida, Riveiro falou sobre o jovem Estêvão, de apenas 18 anos. Dessa maneira, o treinador como pretende parar a joia alviverde. “Nós vimos isso no Inter Miami. Existem jogadores que eles te obrigam a trabalhar no mano a mano e evitar algumas situações em que eles voltam, te dão as costas, talvez você possa jogar mais para trás. Quando está jogando na defensiva, a ideia é que o adversário jogue pior do que geralmente joga. Foi o que fizemos com o Messi. Trata-se de cortar as possibilidades deles, não deixar receber os passes, fazer com que eles fiquem desconfortáveis, encurralados e não joguem tão bem”, disse Riveiro, que finalizou: “Tem jogadores desafiadores. E geralmente isso não é suficiente. Porque com uma única intervenção eles podem mudar tudo. Estêvão é uma pessoa jovem que tem um futuro brilhante”.