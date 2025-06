Seattle Sounders x Atlético de Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

Confronto abre a segunda rodada do Grupo B no Mundial de Clubes da Fifa / Crédito: Jogada 10

Na próxima quinta-feira (19), às 19h (horário de Brasília), o Lumen Field, em Seattle, será palco de um confronto decisivo entre Seattle Sounders e Atlético de Madrid, válido pela segunda rodada do Grupo B do Mundial de Clubes da Fifa 2025. Na estreia, o Seattle sofreu uma derrota por 2 a 1 diante do Botafogo, em jogo disputado em casa, enquanto o Atlético foi goleado por 4 a 0 pelo Paris Saint-Germain no Rose Bowl . Com ambos os times acumulando três pontos negativos e sem vitórias no chamado “grupo da morte”, a partida assume caráter de divisor de águas: quem vencer dará um passo crucial em direção às oitavas de final.

Onde assistir A partida terá transmissão pelo SporTV, na TV fechada, da CazéTV, no YouTube, e da DAZN, no streaming a partir das 16h (de Brasília). Como chega o Seattle Sounders O Seattle Sounders chega pressionado para o confronto contra o Atlético de Madrid, pela segunda rodada do Grupo B do Mundial de Clubes da FIFA 2025. O time norte-americano estreou com derrota por 2 a 1 para o Botafogo, jogando em casa. Por isso, precisa de um bom resultado diante dos espanhóis para manter vivas as chances de classificação às oitavas de final.

Apesar da estreia amarga, o técnico Brian Schmetzer reconheceu o esforço dos jogadores. No entanto, admitiu que a equipe falhou nas finalizações e deixou escapar um ponto importante. “O caminho não fica mais fácil daqui pra frente”, afirmou. O treinador vai manter a base da partida de estreia, mas nçao serásurpresa se Pedro de La Vega, que começou como reserva e fezbom jogo, comece como titular. Como chega o Atlético de Madrid O Atlético de Madrid sofreu um duro revés na estreia do Mundial de Clubes da FIFA 2025. Os Colchoneros foram goleados por 4 a 0 pelo PSG, mesmo jogando com um jogador a menos. Sob o forte calor de Los Angeles, o time espanhol não conseguiu acompanhar o ritmo imposto pelos recém-campeões europeus no Rose Bowl.

Após a partida, o técnico Diego Simeone evitou críticas diretas ao desempenho da equipe e optou por destacar o poder financeiro do adversário. Contudo, apesar da derrota, o treinador sabe que o pior confronto do grupo já ficou para trás, o que pode trazer um alento para a sequência da competição. Simeone não contará com Lenglet, expulso na partida de estreia. Em seu lugar entrará o veterano Giménez. O uruguaio disse que o time já assimilou a surra para o PSG e que o torcedor pode esperar um time colchonero muito mais eficaz. “Sofremos um golpe forte. Mas agora temos e devemos ganhar. Temos um grupo unido e confiante na recuperação.”