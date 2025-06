São Paulo vence o Athletico pelo Brasileiro Sub-20

Equipes se enfrentaram no CT do Caju pela 14° rodada da competição / Crédito: Jogada 10

O São Paulo venceu o Athletico Paranaense por 3 a 2 na tarde desta quarta-feira (18), no CT do Caju, pela 14° rodada do Brasileiro Sub-20. Os gols do Tricolor foram de Maik, Nicolas e Alves, enquanto Lima e Chiqueti marcaram para o Furacão. No primeiro tempo, as equipes fizeram um jogo bem disputado e o clube paulista abriu o placar logo aos 16 minutos. Maike recebeu livre do lado direito na entrada da área e marcou o primeiro. Aos 31, Lima empatou após assistência de Murilo. Já sete minutos depois, ou seja, aos 38, Nicolas marcou de cabeça após cobrança de escanteio.

LEIA MAIS: Satisfeito com desempenho na estreia, Abel Ferreira deve repetir time do Palmeiras Na segunda etapa, Chiqueti deixou tudo igual aos 15 minutos. O camisa 10 recebeu de Lima para marcar o gol do empate. Porém, a igualdade no placar não durou muito: aos 21, Maike lançou na área, Marcos André não conseguiu tirar a bola e Alves cabeceou. O goleiro do Athletico estava adiantado e não conseguiu impedir o gol do Tricolor. Dessa forma, o Tricolor soma mais três pontos e chega na 11° colocação, com 18 pontos. Assim, se aproxima da zona de classificação para as quartas de final. Por outro lado, o Athletico não pontua, mas segue na terceira posição na tabela.