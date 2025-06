São Paulo supera o Inter e amplia fase invicta no Brasileirão para oito jogos

Soberanas asseguraram a sexta vitória consecutiva no Brasileirão Feminino com gol na reta final do primeiro tempo

O São Paulo conquistou a sua sexta vitória consecutiva no Brasileirão Feminino ao superar o Internacional por 1 a 0, nesta quarta-feira (18), no estádio Municipal Prefeito José Liberatti, na cidade de Osasco, em São Paulo. Com o resultado positivo na 14ª rodada da fase de grupos, as Soberanas alcançaram a marca de oito partidas de invencibilidade no torneio. O time paulista confirmou o triunfo com gol de Aline Milene na reta final do primeiro tempo.

Assim, atingiu os 33 pontos e se manteve na terceira colocação. A sua ambição era ter chances de encerrar a participação na fase de grupos do Brasileirão Feminino em segundo lugar. Porém, além do resultado positivo, precisaria de uma vitória do Cruzeiro sobre o Corinthians, situação que não ocorreu. A equipe gaúcha assegurou a vaga nas quartas de final e enfrentará a Ferroviária em dois embates. Já as gaúchas permaneceram em 12º lugar, com 14 pontos. Inclusive, não tem mais chances de classificação para as quartas de final