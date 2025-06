RB Salzburg vence Pachuca em jogo animado no Mundial de Clubes

Austríacos levam a melhor sobre mexicanos e assumem a liderança do Grupo H, que ainda conta com Real Madrid e Al-Hilal

Em jogo movimentado em Cincinnati, o RB Salzburg venceu o Pachuca por 2 a 1, nesta quarta-feira (18), em partida válida pela primeira rodada do Grupo H do Mundial de Clubes. Gloukh e Onisiwo anotaram os gols da vitória do clube austríaco, enquanto Bryan González descontou para os mexicanos. O duelo também ficou marcado pelo longo tempo de paralisação durante a segunda etapa, após uma tempestade com raios se aproximar do TQL Stadium.

Com a vitória, o RB Salzburg se tornou o primeiro europeu a vencer um clube de outro continente nesta primeira rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. Além disso, o clube austríaco somou os três primeiros pontos e assumiu a liderança do Grupo H, que ainda conta com Real Madrid e Al-Hilal. Os clubes empataram por 1 a 1 mais cedo.

O jogo

As equipes fizeram um bom primeiro tempo, com chances de gol para os dois lados. O goleiro Zawieschitzky, do RB Salzburg, fez pelo menos três boas defesas, enquanto Moreno, do Pachuca, mostrou muita segurança do outro lado. Contudo, o atacante Nene Dorgeles, do Salzburg, teve uma grande atuação e começou a jogada que terminou em golaço de Gloukh, o destaque da equipe nas últimas temporadas. Assim, o clube austríaco levou a vantagem de 1 a 0 para o vestiário.

Na volta do intervalo, o Pachuca conseguiu evoluir em campo, mas a partida acabou sendo paralisada aos nove minutos. Após a paralisação, os mexicanos conseguiram manter o bom ritmo e, com somente um minuto após a paralisação, Bryan González cobrou falta de longe e surpreendeu o goleiro Zawieschitzky para deixar tudo igual no jogo. O Pachuca, com uma postura mais ofensiva, ainda criou outras oportunidades, mas foram os austríacos que balançaram a rede. Onisiwo aproveitou cruzamento de Bidstrup e, de cabeça, recolocou os austríacos em vantagem aos 30 minutos.