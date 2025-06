Palmeiras de Abel Ferreira ganha destaque em Grupo de Estudos da Fifa por jogo com Porto

Embora não tenha estreado com vitória no Mundial de Clubes, o desempenho alviverde diante do Porto superou gigantes europeus em avaliação

O Palmeiras se manteve no radar do Grupo de Estudos Técnicos da Fifa após a conclusão de quase todos jogos da primeira rodada da Copa do Mundo de Clubes. Embora tenha empatado com o Porto, o time comandado por Abel Ferreira se destacou como segundo melhor em ações ofensivas no terço final do campo — atrás apenas do Bayern de Munique. O relatório revelou que o Alviverde obteve 22% de suas ações de ataque com posse de bola nesse setor decisivo, se igualando ao Chelsea.

Coordenado por Arsène Wenger, ex-técnico do Arsenal e atual chefe de desenvolvimento global da FIFA, o levantamento envolve um grupo de ex-jogadores e treinadores que analisam as equipes com base em diversos aspectos. Construção de jogo, marcação, progressão ofensiva e transições entram nos quesitos.