Neymar se defende de críticas sobre idas às festas e carnavais: ‘Estou há 15 anos no auge’

Vídeo! Camisa 10 do Santos concede entrevista em jogo festivo na Vila Belmiro, rebate polêmicas com seu nome e revela quase ida ao Mundial

Neymar Jr. protagonizou um jogo festivo na noite dessa terça-feira (17), na Vila Belmiro, promovido por uma de suas patrocinadoras. O evento, que reuniu nomes conhecidos como Lucas Paquetá, Diego Tardelli e Zé Roberto, teve caráter beneficente e arrecadou fundos para o instituto do atacante. O camisa 10 do Santos esteve em campo na etapa inicial, mas viralizou especialmente por declarações extracampo.

Além do trio mencionado, o evento também reuniu outros nomes como Arthur Melo, Leo, o influenciador Luva de Pedreiro e os cantores MC Livinho e Marcos, da dupla com Belutti. Mesmo fora do ritmo das competições oficiais, o atacante exibiu lances plásticos, deu assistências e balançou as redes.