Mulher de Alex Telles sofre lapso de memória após acidente de carro nos EUA

Nos EUA para acompanhar o Mundial de Clubes, Vitoria Schneider Telles, esposa de Alex Telles, sofreu um acidente de carro nessa terça-feira (17) em Nova York. De acordo com o relato, a influenciadora estava em um táxi com o irmão e uma amiga quando o veículo colidiu inesperadamente com uma van. A batida, segundo ela, ocorreu em meio a um papo sobre espiritualidade. “Começamos a falar de Deus. Que é maravilhoso, tudo o que fez em nossas vidas. Estávamos exaltando Deus”, contou Vitoria nas redes sociais. A colisão repentina ocorreu logo em seguida: “Questão de segundos. O carro estava em linha reta, o cara de boa, ele virou e entrou uma van. Bateu”, completou.

A família está hospedada em um hotel na cidade para acompanhar o Botafogo no Mundial de Clubes. Já o acidente teria ocorrido em um momento que o trio se deslocava para outro compromisso. Detalhes do impacto Nem Alex Telles e tampouco os filhos do casal, Antonella e Alex, estavam presentes no momento do ocorrido. Vitoria descreveu o choque de forma intensa o suficiente para gerar lapso de memória nos envolvidos. Apesar do susto, ninguém se feriu gravemente. "Assustador, terrível, estamos chocados até agora. Batida tão forte, que tivemos até uma falta de memória. Os rostos do meu irmão e de uma amiga ficaram ensanguentados", contou. A reação do condutor do veículo também chamou atenção de Vitoria. "A gente sentou na calçada para esperar o socorro. Em nenhum momento o motorista olhou para a gente. Em nenhum momento perguntou se a gente estava bem", disse. Segundo ela, ele manteve uma expressão inquietante.

“Olhei para dentro do carro e ele estava olhando para a gente assim, [sorrindo]”, relatou. Reflexão espiritual após o susto Todos os envolvidos passaram por exames de precaução no hospital, mas não houve qualquer sinalização para algo mais grave. Após relatar o ocorrido, Vitoria completou: “Sinto que Ele nos livrou de algo lá na frente. O mundo espiritual é obscuro”.

O Botafogo de Alex Telles no Mundial Cinco jogadores do atual elenco alvinegro já enfrentaram o PSG, próximo adversário, em jogos oficiais. Com seis temporadas na França, Marçal dispara como mais experiente neste confronto, visto que já enfrentou os parisienses em seis oportunidades. O retrospecto, porém, é negativo: duas vitórias, um empate e quatro derrotas Alex Telles, por sua vez, ostenta a trajetória europeia mais extensa entre os jogadores do elenco. Revelado pelas categorias de base do Juventude, o lateral soma dez temporadas no continente — com passagens por Galatasaray, Inter de Milão, Porto, Manchester United e Sevilla. O lateral enfrentou o PSG duas vezes quando atuava pelo clube inglês, somando uma vitória e uma derrota. Além disso, Telles acumula oito participações na Liga dos Campeões, com 45 jogos e três gols marcados — números que o colocam como o mais experiente do grupo em competições de alto nível.