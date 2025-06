MC Daniel cita inspiração em Neymar para fazer tatuagem e astro cai na risada

Neymar promoveu um jogo beneficente na Vila Belmiro, na última terça-feira (17), com a presença de alguns famosos. Entre os convidados, esteve o cantor MC Daniel, que aproveitou o encontro para expor uma situação inusitada ao astro. No caso, o funkeiro relatou que tentou reproduzir uma das tatuagens do camisa 10 do Santos.

“Trabalhava como auxiliar de limpeza. Tenho várias tatuagens iguais às do homem. Tinha um moicano e tudo, tinha R$ 50. Tava lá, fresquinho para fazer tatuagem rápida, a mais barata. Falei: ‘Escreve blessed igual do Ney’, e o cara escreveu blessede’“, relatou o cantor, em situação que causou a sua risada e a do atacante.

Poder midiático de Neymar auxilia em crescimento do Santos nas redes sociais

Nos últimos 12 meses, o Santos alcançou o maior crescimento percentual nas redes sociais entre os 100 principais clubes de futebol do planeta. O levantamento, publicado pelo CIES Football Observatory, apontou que o Peixe aumentou sua base de seguidores em 81,7% — consolidando-se como a equipe de maior ascensão digital no cenário esportivo mundial.

Boa parte do expressivo desempenho deve-se ao retorno de Neymar Jr. à Vila Belmiro, no fim de janeiro. Além de ídolo histórico do clube e a nível nacional, o astro ainda acumula quase 230 milhões de seguidores somente no Instagram. Para se ter ideia, o Peixe conquistou, em fevereiro, um mês após a chegada do camisa 10, 7,1 milhões de novos internautas nas redes sociais.

Com os novos números, o clube se posicionou como o terceiro time brasileiro com mais seguidores em solo nacional. Ultrapassando, inclusive, rivais históricos como São Paulo e Palmeiras. Já no cenário internacional, Real Madrid e Barcelona lideram absolutos com 473,7 milhões e 427,4 milhões de seguidores, respectivamente.