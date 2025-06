Mbappé desfalca o Real Madrid na estreia no Mundial de Clubes

Com febre, craque francês fica fora do jogo contra o Al Hilal; Vini Jr e Rodrygo são titulares na estreia do técnico Xabi Alonso / Crédito: Jogada 10

Desfalque importante na estreia de Xabi Alonso no comando do Real Madrid. Kylian Mbappé não foi relacionado para o jogo contra o Al Hilal, nesta quarta-feira (19), pela estreia do time no Mundial de Clubes. O atacante francês não participou do último treino antes da partida por conta de uma febre e, como já era dúvida, acabou ficando fora da lista de convocados.