Martinelli aponta fatores para boa estreia do Fluminense no Mundial de Clubes

A boa atuação do Fluminense na estreia do Mundial de Clubes segue sendo pauta pelos Estados Unidos. Mesmo com o empate sem gols contra o Borussia Dortmund, o Tricolor chamou a atenção do mundo pela forma que se comportou na partida e pela imposição exercida contra os alemães.

“Todo mundo está falando: a gente fez um grande jogo. Mas acho que foi uma grande atuação de intensidade. Coletivamente, a gente foi muito bem, marcando pressão, bloco médio e bloco baixo. Eles tiveram poucas chances. Esse é o nível que a gente tem que manter durante toda a competição”, ressaltou.

Para Martinelli, um dos principais pontos para a boa atuação do Fluminense foi o tempo de preparação. Antes do Borussia, o Tricolor havia entrado em campo pela última vez contra o Internacional no dia 01º de junho, no Brasileirão.

“Tem muitos jogos no Brasil, você não consegue se recuperar 100% para todo jogo. Aqui, a gente teve uns 15 dias, conseguiu treinar forte, fazer trabalho de academia. Isso deu uma enchida na caixa de todo mundo para começar bem a competição”, afirmou.

Parceria no meio

Outra chave para o bom jogo também está no meio de campo. Martinelli destacou a parceria com Hércules e Nonato, que facilitaram para que o jogo do Tricolor ficasse mais fluido, por conta da movimentação em conjunto, que ajuda a todos.