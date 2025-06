Luís Henrique garante: Inter de Milão está focada na conquista do Mundial

Brasileiro estreia pela equipe italiana no empate contra o Monterrey e descarta descompromisso dos europeus com o torneio

Os resultados afloraram ainda mais o debate sobre a diferença do futebol entre os continentes. Também há uma visão de que os europeus não estão levando a competição muito a sério. A segunda hipótese foi descartada pelo brasileiro Luís Henrique. O atacante afirmou que na Inter todos estão focados na conquista do torneio e que, muitas vezes, as surpresas acontecem por desconhecimento.

A Inter de Milão decepcionou em sua estreia no Mundial de Clubes. Apesar de ter tomado conta do jogo, a equipe italiana ficou apenas no empate contra o Monterrey . Pela quarta vez nesta primeira rodada, uma equipe europeia não conseguiu superar um adversário sul-americano no torneio.

“Acho que no nosso elenco todos estão muito focados. O que acontece um pouquinho é que os caras às vezes não veem muito o Campeonato Brasileiro, os outros da América e, às vezes, são surpreendidos. Vi alguns jogos… o próprio do Fluminense. Os caras surpreenderam o Borussia. Acho que os caras não tão esperando isso do futebol daqui e se surpreendem. Mas no nosso time está todo mundo focado e em busca deste campeonato”, ressaltou.

Acolhida na Inter

Luís Henrique realizou sua estreia na Inter de Milão, após ser contratado junto ao Olimpique de Marseille. O brasileiro comentou que recebeu uma boa acolhida e se sentiu ainda mais à vontade pela presença do compatriota Carlos Augusto, além de lamentar o resultado na estreia.

“Acho que é um time que me recebeu muito bem, achei todo mundo muito legal. Feliz de ter um brasileiro no time, muito bom quando a gente chega e já se sente ambientado com o grupo. Acho que foi uma boa estreia. Infelizmente a gente não saiu com a vitória, acho que a gente teve o jogo em mãos para poder sair com a vitória. Mas é continuar lutando nos próximos jogos para chegar ao nosso objetivo na primeira fase, que é conseguir classificar e ir forte para os próximos compromissos”, pontuou.