Liverpool vai lançar documentário sobre o goleiro Alisson

“Alisson: Minha História” estreia em 20 de junho e traz depoimentos de familiares, lendas do futebol e grandes nomes do clube

O Liverpool anunciou que vai lançar uma série documental sobre o goleiro Alisson. Os três episódios vão mostrar bastidores do brasileiro durante a temporada 2024/25, em que conquistou a Premier League. Entrevistas com a sua família, jogadores e técnicos também vão contar sua trajetória até as conquistas. A estreia do primeiro episódio é 20 de junho.

“Alisson: Minha história” foi produzida pelo próprio clube e vai lançar um episódio a cada três dias. O segundo dia 23 e o terceiro 26. O trailer mostra entrevistas com importantes personagens do futebol como os campeões mundiais Dida e Taffarel. Além deles, os técnicos Jurgen Klopp e Arne Slot e o companheiro capitão Van Dijk.