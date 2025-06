Lautaro Díaz, do Cruzeiro, desperta interesse do Sport

Um atacante de lado é a prioridade do clube do Recife para a janela de transferências do meio do ano / Crédito: Jogada 10

Nesta semana, o Sport procurou o ponta argentino Lautaro Díaz, do Cruzeiro, tentando uma transferência. Um atacante de lado é a prioridade do clube do Recife para a janela do meio do ano. Lautaro já sabe do interesse do Sport. No entanto, a vontade de contar com o jogador ainda não foi formalizada em proposta por parte dos pernambucanos.