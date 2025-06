Juventus prepara proposta para Wesley, do Flamengo

O lateral-direito Wesley, de 21 anos, entrou na mira de mais um gigante europeu. De acordo com informações do jornal italiano “Gazzetta Dello Sport”, a Juventus prepara uma proposta pela contratação do jogador do Flamengo. A oferta seria na casa de 20 milhões de euros (cerca de R$ 127 milhões) após a disputa do Mundial de Clubes.

O valor, entrentanto, é considerado abaixo do esperado pelo Flamengo. Para vender Wesley, o Flamengo deseja receber algo em torno de 40 milhões de euros (cerca de R$ 253,33 milhões). O lateral também interesse em jogar Manchester City.