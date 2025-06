Julia Duailibi e Gustavo Villani mantém ‘namoro silencioso’ na Globo

O novo casal integra uma lista que já inclui outros nomes conhecidos da casa, que também envolve jornalistas do meio esportivo e da GloboNews / Crédito: Jogada 10

Dois dos principais nomes do jornalismo da Globo engataram relacionamento nos bastidores: Julia Duailibi e Gustavo Villani. A âncora do ‘GloboNews Mais’ e o narrador esportivo do grupo estão juntos, mas optaram por manter a relação fora dos holofotes e ainda não se manifestaram publicamente sobre o tema. Dois dos principais nomes do jornalismo da Globo engataram recentemente um relacionamento. Julia Duailibi, apresentadora do “GloboNews Mais”, e Gustavo Villani, narrador esportivo do grupo, estão juntos, conforme revelou a coluna Outro Canal, da Folha de S.Paulo, na segunda-feira (17 de junho).

Ainda de acordo com a coluna 'Outro Canal', da Folha de S.Paulo, ambos preferem preservar a vida pessoal e não é certo que se pronunciem sobre. Fontes revelaram que os dois se aproximaram por meio de amigos em comum em momentos semelhantes da vida — após separações anteriores. Trajetórias na Globo Julia passou a compor o time fixo da GloboNews em 2018, mesmo ano em que integrou à empresa. Duailibi mescla sua apresentação diária do noticiário vespertino com a função de comentarista política no Jornal da Globo — este ancorado por Renata Lo Prete. Villani, por sua vez, iniciou sua carreira no conglomerado no mesmo ano. Seu trabalho é focado em transmissões esportivas, incluindo jogos de futebol e eventos de grande porte. Atualmente, ele participa da cobertura da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, realizada nos Estados Unidos. Paralelo com outros casais da emissora O novo casal integra uma lista que já inclui outros nomes conhecidos da casa. Andreia Sadi, também da GloboNews, mantém um relacionamento com André Rizek, do SporTV, desde 2019. O casal anunciou o noivado em janeiro deste ano e são pais dos gêmeos Pedro e João, que têm três anos.