Invencibilidade sul-americana marca primeira rodada do Mundial

Equipes da América do Sul surpreenderam e deram trabalho aos europeus

O Fluminense teve o desafio mais difícil. Afinal, o Tricolor encarou logo de cara o Borussia Dortmund, da Alemanha. Porém, jogou de forma corajosa, dominou, mas foi ineficiente e empatou sem gols. Já o Palmeiras também conseguiu se impor contra o Porto, de Portugal, mas assim como os tricolores não foi eficiente e ficou no 0 a 0.

O futebol sul-americano mostrou a sua força no Mundial de Clubes. Afinal, nenhum dos seis representantes da América da Sul perderam na primeira rodada da competição. Botafogo , Flamengo e River Plate venceram, enquanto Boca Juniors, Fluminense e Palmeiras empataram contra times do primeiro escalão europeu.

O Boca Juniors, por sua vez, foi quem mais se aproximou de vencer um europeu na primeira rodada. O gigante argentino abriu 2 a 0 contra o Benfica, de Portugal, e chegou a ficar com um a mais quando vencia por 2 a 1. Contudo, vacilou na reta final e empatou em 2 a 2.

Já Botafogo, Flamengo e River Plate confirmaram o favoritismo. O Alvinegro venceu o Seattle Sounders, dos Estados Unidos, enquanto o Flamengo bateu o Espérance, da Tunísia. Por fim, os argentinos venceram o Urawa Reds, do Japão.

Desafios pela frente

A segunda rodada promete ser mais desafiadora para os sul-americanos. Afinal, Botafogo e Flamengo terão pela frente os adversários mais difíceis entre todos os seis representantes. O Alvinegro principalmente, já que enfrenta o PSG, atual campeão europeu. Já o Rubro-Negro, por outro lado, encara o Chelsea, que venceu a Liga Conferência. Por fim, o Boca Juniors encara o Bayern de Munique, que estreou vencendo por 10 a 0.

Entre os sul-americanos, o Botafogo tem o caminho mais desafiador. Afinal, o Alvinegro enfrentará dois europeus do primeiro escalão do futebol: o PSG, atual campeão europeu, e o Atlético de Madrid. Assim como o time carioca, o Boca Juniors também enfrentará duas equipes europeias, mas já sobreviveu a uma. Contudo, o confronto com o Bayern de Munique é um dos desafios mais indigestos da fase de grupos.