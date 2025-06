Internacional x Cruzeiro, pelo Brasileiro sub-20: onde assistir e escalações

Internacional e Cruzeiro medem forças, nesta quinta-feira (19), às 15h, no CT Alvorada, do Colorado, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. Os Crias da Toca pretendem confirmar a sua entrada na zona de classificação para as quartas de final do torneio. A missão dos guris do Celeiro de Ases é o oposto, fugir da zona de rebaixamento.

Onde assistir

A partida terá a transmissão do canal no Youtube do Internacional, a partir das 15h (de Brasília).