Inter de Milão decepciona e fica no empate contra o Monterrey na estreia do Mundial

A Inter de Milão é mais uma equipe europeia que não conseguiu vencer em sua estreia no Mundial de Clubes. Na noite desta terça-feira, os italianos decepcionaram na primeira rodada do torneio e ficaram no empate em 1 a 1 contra o Monterrey. Sérgio Ramos abriu o placar e Lautaro Martínez empatou.

Com o resultado, as duas equipes ficam empatadas com um ponto no Grupo E. O River Plate, que venceu o Urawa Reds mais cedo, lidera a chave. Na próxima rodada, que acontece no sábado (21), a Nerazzurri encara os japoneses, enquanto os Rayados pegam os argentinos.