Fluminense vence Real Brasília, mas termina o Brasileirão feminino fora do G-8

Apesar do gol no último minuto, o Flu ficou fora da zona de classificação para a fase eliminatória

Fluminense e Real Brasília se enfrentaram, no estádio de Moça Bonita, na tarde desta quarta-feira (18) pela última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino. A partida acabou 2 a 1 para o Flu.

Primeiro tempo de Lurdinha

Com poucas chances de classificar para a fase eliminatória e na parte de baixo da tabela, o Fluminense entrou em campo com uma missão inglória. Precisava vencer e secar alguns adversários que estavam acima na tabela. O Flu começou com marcação alta, intensa. No entanto, o que parecia uma boa estratégia foi o caminho para o Real Brasília ir ao ataque.

Quebrando essas linhas altas de marcação, o time da Capital Federal conseguiu chegar ao seu gol. No entanto, essa estratégia tricolor funcionou. Em uma roubada de bola no ataque, Lurdinha sofreu pênalti. Ela mesma bateu e perdeu. Mais uma reviravolta: Lurdinha, após um ataque do Fluminense, empatou o marcador.

Segundo tempo consagra vitória do Fluminense

A etapa final repetiu a tônica da inicial. O Fluminense continuou marcando em cima e conseguindo chances de ataque por isso. Mas faltava efetividade. O problema só se resolveu no último lance. De falta: 2 a 1 para o Tricolor. Aliás, foi a primeira vitória das Meninas de Xerém em casa pelo Brasileirão.