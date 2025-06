Flamengo vence o Atlético-GO e vai ao G4 do Brasileirão Sub-20

Com o resultado, o clube carioca ocupa a quarta posição da tabela com 23 pontos. Do outro lado, a equipe goiana segue na lanterna da competição, com apenas nove pontos.

Sem sustos, o Flamengo venceu o Atlético-GO, por 3 a 1, na tarde desta quarta-feira (18), no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Guilherme, Shola e Da Mata balançaram as redes para o Rubro-Negro, enquanto João Vitor marcou para o Dragão.

Na primeira etapa, o Flamengo se impôs e construiu os contra-ataques com mais frequência pelo lado esquerdo do campo. O primeiro gol da partida saiu após cabeçada de Da Mata. Três minutos depois, a defesa do clube goiano se atrapalhou, e Guilherme ampliou a vantagem. O Atlético-GO tentou construir suas jogadas, mas pecou nas finalizações.

Na volta do intervalo, o Atlético-GO melhorou e diminiu a diferença com João Vitor aos 16 minutos do segundo tempo. Entretanto, a defesa do clube goiano voltou a ceder espaços para o Flamengo. Em um deles, Shola marcou o gol da vitória do Rubro-Negro aos 21 minutos de partida.

Agora, o Flamengo entra em campo na próxima terça-feira, no dia 24 de junho, para enfrentar o Santos, às 14h45, no Estádio da Gávea. Por outro lado, o Atlético-GO retorna na próxima quarta-feira (25) contra o Cruzeiro, às 15h, no CT Toca da Raposa, em Belo Horizonte.