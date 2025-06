Flamengo busca empate com Grêmio, que dá adeus ao Brasileirão Feminino

O Grêmio precisava ganhar e ainda secar os concorrentes, mas, mesmo quando estava à frente do placar, o Red Bull Bragantino, que dependia apenas das próprias forças para passar, já vencia o rebaixado Instituto 3B-AM. Com 17 pontos, o Grêmio se despede da competição na 11ª colocação.

Sob forte chuva e nos minutos finais de jogo, o Flamengo arrancou um empate com o Grêmio por 1 a 1, fora de casa, nesta quarta-feira (18), pela última rodada da fase classificatória do Brasileirão Feminino. A meia Amanda Brunner abriu o placar para a equipe gaúcha. Já na etapa final, a centroavante Vitória Almeida anotou de cabeça para garantir o resultado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Do outro lado, o Flamengo entrou e saiu de campo em quinto, com 27 pontos, e terá pela frente na próxima fase o Palmeiras, quarto colocado.

A chuva forte que atinge o Rio Grande do Sul desde a terça-feira (17) atrapalhou o andamento do jogo. Desde o início da partida, muitas poças d’água se formaram no gramado do CT Hélio Dourado, impedindo que a bola rolasse adequadamente.

Próxima fase

O Brasileirão Feminino, aliás, agora vai para a fase eliminatória. Haverá o chamado “Cruzamento Olímpico” no qual o primeiro colocado enfrenta o oitavo, o segundo o sétimo e assim por diante. No entanto, a competição terá uma pausa até agosto. Nesse período, será disputada a Copa América Feminina. Os jogos eliminatórios têm como datas-base 10 e 17 de agosto.