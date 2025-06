Fifa não contabiliza título do Flamengo de 87 em relatório

Rubro-Negro ainda busca reconhecimento na Justiça como campeão nacional do ano, junto com o Sport; Clube teve recursos negados

O Flamengo, afinal, busca ser considerado oficialmente campeão brasileiro de 1987 ao lado do Sport há muitos anos. Em 2023, o Supremo Tribunal Federal (STF) negou recurso do clube carioca que buscava o reconhecimento do título nacional de 87. No ano passado, a CBF também teve pedido negado pelo tribunal, que manteve o time pernambucano como único campeão nacional daquele ano.

Em 2011, a CBF reconheceu o Flamengo como campeão brasileiro de 1987, junto com o Sport. Para a entidade, houve dois campeonatos nacionais naquele ano. No entanto, o clube pernambucano entrou com uma ação no Tribunal Regional Federal de Pernambuco pedindo que a decisão da CBF não fosse aceita. Posteriormente, o Flamengo entrou com recursos no STJ (Superior Tribunal de Justiça), mas todos receberam negativa.

No dia 7 de abril deste ano, em postagem nas redes sociais apresentando o Flamengo, a Fifa, porém, escreveu que o time brasileiro tinha oito títulos brasileiros.

