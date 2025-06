Fifa equipara títulos de Palmeiras e Fluminense na Copa Rio a antigos Mundiais

Desta forma, os brasileiros Palmeiras e Fluminense, vencedores da Copa Rio de 1951 e 1952, respectivamente, são tratados como “campeões inter-confederação”, com uma conquista cada.

A Fifa publicou, nesta quarta-feira (18), um relatório oficial sobre o Mundial de Clubes de 2025 , no qual introduz o torneio e também os clubes participantes. Assim, no documento, a entidade optou por equiparar na forma de apresentação todos os torneios intercontinentais já vencidos pelas equipes em ação nos Estados Unidos.

O critério usado pela Fifa para a definição aparece no próprio documento. “Copa inter-confederação: uma competição de copa disputada por clubes de ao menos duas confederações diferentes competindo entre elas”, escreve.

As Copas Rio de 1951 e 52 reuniram representantes tanto da América do Sul, quanto da Europa. O Palmeiras, então campeão Paulista e do Rio São-Paulo da época, venceu final sobre a Juventus, campeã italiana. O Fluminense, então campeão carioca, bateu o Corinthians na decisão

No entanto, a Fifa mantém a decisão tomada em 2017. Todos os clubes que conquistaram a Copa Intercontinental, jogada entre 1960 e 2004, e o Mundial de Clubes da Fifa seguem tratados como Campeões do Mundo. Os outros ainda não.

Para haver modificação, é necessário que haja uma decisão do Conselho da Fifa. Foi assim em 2017, por exemplo, quando o Conselho analisou e concordou com um pedido feito pela Conmebol e reconheceu os campeões da Copa Intercontinental como vencedores de uma competição mundial.